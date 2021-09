Blatter duro: “Kokorin deve essere espulso dal calcio, suoi errori sono stati persistenti”

L’ex numero uno della Fifa Joseph Blatter ha parlato ai media russi di Izvestia, queste le sue parole sul giocatore della Fiorentina Aleksander Kokorin: “Non so esattamente cosa abbia fatto precisamente, ma non è la prima volta che accade che i giocatori non si comportino bene, devono decidere le organizzazioni e i ministeri le loro pene. Ma ci deve essere equità, Kokorin doveva essere espulso dal calcio perché i suoi errori sono stati persistenti. Non sono un giudice, il mio è solo un consiglio per risolvere certi problemi” conclude Blatter.

