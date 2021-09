TMW, il Verona esonera Di Francesco e contatta Iachini, ma il preferito è Maran. Le ultime

Con Eusebio Di Francesco ormai indirizzato verso l’esonero dopo la terza sconfitta su tre partite di campionato, il presidente dell’Hellas Verona Setti ha già iniziato a guardarsi intorno inserendo in lista principalmente due nomi: il primo è quello di Rolando Maran, che tra l’altro ieri era presente allo stadio Dall’Ara per assistere alla sfida contro il Bologna. Con lui c’è già stato un primo sondaggio nonostante negli scorsi giorni la Salernitana lo abbia sostanzialmente bloccato in caso di esonero di Castori. Il secondo nome invece è quello di Beppe Iachini, con il quale ci sono stati alcuni contatti indiretti nelle ultime ore dopo il ko subito in Emilia Romagna. Lo scrive TMW

