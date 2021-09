Torreira e Odriozola sono ottimi per la Fiorentina di Italiano: a Genova potrebbero essere entrambi titolari

In mezzo alla battaglia ci stanno benissimo. E anche per qualità e identità non scherzano. Firenze ha rovinato altri due protagonisti: Lucas Torreira e Alvaro Odriozola. Il debutto di Torreira era circondato da grande attesa e il centrocampista è stato schierato dal 1′ anche per sostituire Pulgar, mentre Odriozola è entrato prima del previsto per l’infortunio di Venuti. E se l’uruguaio conosceva già la Serie A per Odriozola la novità è assoluta. La qualità è chiara per entrambi e il resto migliorerà con il lavoro quotidiano. A Genova sabato prossimo ci sarà il secondo round con entrambi probabili titolari. Lo riporta il Corriere dello Sport.

