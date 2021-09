Il Corriere dello Sport dà 7 alla Fiorentina: “Gioco brillante, la timidezza è diventata personalità”

Oggi il Corriere dello Sport dà i voti al gioco delle diverse squadre, quello della Fiorentina è 7. “Italiano ha brillantemente superato la fase iniziale del suo processo di trasformazione. La Fiorentina è cambiata, la sua biennale timidezza si è mutata in personalità, i suoi impedimenti tecnici hanno preso l’aspetto della brillantezza. E’ il segnale più evidente che la squadra ha capito il suo allenatore e ha già raggiunto un buon livello di maturità. Ma se la Fiorentina è una piacevole sorpresa per il gioco, lo è ancora di più il Bologna per i risultati”.

