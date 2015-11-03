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Notizie Maran Fiorentina

Maran: "La Fiorentina con Vanoli è in buone mani, è difficile dire perché le cose non stiano funzionando"

08 febbraio 2026 18:00

TMW, il Verona esonera Di Francesco e contatta Iachini, ma il preferito è Maran. Le ultime

14 settembre 2021 11:48

Maran: "Italiano ha idee chiare e buon metodo. Lo dimostrano i risultati ottenuti"

21 luglio 2021 20:24

Secolo XIX, Spezia: occhi puntati sull'ex Fiorentina Paulo Sousa se parte Italiano. L'ha proposto Mendes

21 giugno 2021 15:19

Maran: "Sofferto poco nel primo tempo, c'è tanta rabbia. Potevamo vincerla noi"

07 dicembre 2020 23:25

Gazzetta, Barone-Pradè avevano proposto Quique Setien ma Commisso ha scelto Iachini

31 luglio 2020 09:15

Radio Bruno, Maran piace molto al presidente Commisso

28 luglio 2020 15:29

Nazione, partito il toto allenatore: da Di Francesco a Juric passando per Maran e Mazzarri. Dall'estero...

17 luglio 2020 09:06

Nazione, chi ci sarà sulla panchina della Fiorentina la prossima stagione? Ecco i nomi

16 giugno 2020 10:57

Maran esonerato dal Cagliari, dopo la vittoria contro la Fiorentina, il nulla. Ecco i possibili successori

02 marzo 2020 20:40

LA FIORENTINA È UNA DELLE PRETENDENTI PER MARAN, ALLENATORE DEL CAGLIARI

27 novembre 2019 11:25

Maran: "I due gol subiti con la viola sono il segnale che se rallentiamo diventiamo normali e vulnerabili"

23 novembre 2019 16:12

Maran: "Fiorentina squadra difficile da affrontare, sembrava tutto semplice ma..."

10 novembre 2019 15:37

Rolando Maran sicuro: "Con lo spirito giusto avremo la meglio sulla Fiorentina"

09 novembre 2019 13:32

Maran: “Vittoria meritata, siamo dei pazzi. Terracciano avrebbe dovuto toccarla sul tiro di Cigarini...”

15 marzo 2019 23:55

Maran, ecco i convocati nella gara contro la viola alla Sardegna Arena…

14 marzo 2019 14:15

Maran: "Pareggio meritatissimo, noi i primi a far punti a Firenze"

21 ottobre 2018 20:09

Maran: "Chiesa è forte ma noi non abbiamo paura di nessuno. Pavoletti-Joao Pedro..."

20 ottobre 2018 16:08

Maran: "La Fiorentina sta bene ed ha grandissima qualità. Ecco cosa dobbiamo fare per vincere"

24 febbraio 2018 15:16

Maran: ''I punti della viola non rispecchiano il suo valore. Io accostato alla Fiorentina in estate, ma...''

30 settembre 2017 17:07

Parte male l'avventura di Tomovic al Chievo. Maran lo boccia e lo manda in panchina. Stesso destino per Bernardeschi

09 settembre 2017 18:18

Maran: "Vorrei misurarmi con altri obiettivi. Quando fai l'allenatore ti senti pronto a prescindere"

07 aprile 2017 12:25

Bucchioni: "Maran vicino alla Fiorentina, è in cima alla lista della società viola. Di Francesco vuole la Roma"

10 febbraio 2017 00:31

Maran: "Tuffo incredibile nell'azione del rigore. Abbiamo giocato alla pari"

11 gennaio 2017 23:01

Maran bestemmia in diretta, squalificato per un turno dalla prova tv

13 settembre 2016 19:54

Tutti i dubbi di Sousa. Intanto la società ha scelto tre possibile sostituiti...

28 aprile 2016 11:00

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