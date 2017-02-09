Bucchioni: "Maran vicino alla Fiorentina, è in cima alla lista della società viola. Di Francesco vuole la Roma"

Fa un calcio equilibrato e valorizza i giovani, quello che in testa la Fiorentina per il nuovo ciclo" così ha scritto Enzo Bucchioni

Questo un estratto dell'editoriale su Tuttomercatoweb del giornalista fiorentino Enzo Bucchioni:

"Di Francesco piace da tempo anche alla Fiorentina, ma la pista sembra più fredda, forse da quando l’allenatore ha fatto sapere di preferire la Roma. E così in testa alla lista della Fiorentina per il dopo Sousa ora c’è Rolando Maran. Ancora giovane, 54 anni, ma con grande esperienza in serie B prima e dal 2012 in serie A (Catania e Chievo), fa un bel calcio equilibrato e valorizza i giovani, giusto quello che ha in testa la Fiorentina del nuovo ciclo" conclude Enzo Bucchioni.