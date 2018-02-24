Maran: "La Fiorentina sta bene ed ha grandissima qualità. Ecco cosa dobbiamo fare per vincere"

Rolando Maran, allenatore del Chievo Verona, ha parlato in conferenza stampa della partita di domani contro la Fiorentina: "Sarà molto importante mettere in campo la stessa caparbietà e la voglia di r...

Rolando Maran, allenatore del Chievo Verona, ha parlato in conferenza stampa della partita di domani contro la Fiorentina: "Sarà molto importante mettere in campo la stessa caparbietà e la voglia di rivalsa viste sabato scorso contro il Cagliari. La Fiorentina? E' una squadra che sta bene e che ha grandissima qualità, quindi per prevalere dovremo essere bravi. Indisponibili? Saranno assenti Birsa e Giaccherini, ma ci sono altre soluzioni che in settimana mi hanno soddisfatto".