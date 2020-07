Erano tanti gli allenatori in lizza per sostituire Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. Marcelino, Juric, Maran, Di Francesco e non solo, anche Quique Setien, in uscita dal Barcellona. Un nome internazionale proposto dal duo di mercato, ma Commisso ha scelto la riconferma di Iachini. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.