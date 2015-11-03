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Notizie Marcelino Fiorentina

TMW, la Fiorentina vicina a Nunez in estate, ma Marcelino aveva bloccato. Ci si riprova a gennaio?

29 ottobre 2021 21:07

Nazione, Italiano, ultime 48h di riflessione. Fonseca, Tedesco e Marcelino le alternative della Fiorentina

27 giugno 2021 08:58

Gazzetta, Fonseca o Marcelino per la panchina della Fiorentina: Pradè al bivio, deve decidere

20 maggio 2021 09:32

Gazzetta, Gattuso ha detto "no" alla Fiorentina. Resiste la pista estera, Marcelino in pole. Gli altri nomi...

19 maggio 2021 09:17

Tuttosport, panchina Fiorentina, Juric il piano B, resiste la pista estera: Ferreira, Marcelino e Fonseca i nomi

18 maggio 2021 09:15

Nazione, Gattuso resta in pole ma occhio alla Lazio. Resiste la pista estera per la Fiorentina

15 maggio 2021 13:05

Nazione, Gattuso sempre più probabile. L'unica alternativa valida è Marcelino del Bilbao

22 aprile 2021 11:35

Gazzetta, Iachini fino al 30 giugno. Poi, Sarri, Gattuso o Marcelino per la panchina della Fiorentina

24 marzo 2021 09:49

Marcelino: "Ho avuto qualche contatto con la Fiorentina a dicembre scorso"

17 marzo 2021 17:11

Gazzetta, Sarri è il sogno della Fiorentina. Spunta nuovamente Marcelino. Le alternative...

24 febbraio 2021 10:09

Gazzetta, Barone-Pradè avevano proposto Quique Setien ma Commisso ha scelto Iachini

31 luglio 2020 09:15

Schira: "Fiorentina? Contatti con Di Francesco, piace Marcelino. Chance conferma per Iachini"

29 luglio 2020 09:06

Nazione, tra Di Francesco, Giampaolo e Marcelino attenzione alla pista portoghese. Mister X in arrivo?

29 luglio 2020 08:23

Commisso valuta con estrema calma, e se arrivasse a sorpresa un allenatore di prima fascia?

23 luglio 2020 09:02

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