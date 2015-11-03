Notizie Marcelino Fiorentina

TMW, la Fiorentina vicina a Nunez in estate, ma Marcelino aveva bloccato. Ci si riprova a gennaio?
29 ottobre 2021 21:07
Nazione, Italiano, ultime 48h di riflessione. Fonseca, Tedesco e Marcelino le alternative della Fiorentina
27 giugno 2021 08:58
Gazzetta, Fonseca o Marcelino per la panchina della Fiorentina: Pradè al bivio, deve decidere
20 maggio 2021 09:32
Gazzetta, Gattuso ha detto "no" alla Fiorentina. Resiste la pista estera, Marcelino in pole. Gli altri nomi...
19 maggio 2021 09:17
Tuttosport, panchina Fiorentina, Juric il piano B, resiste la pista estera: Ferreira, Marcelino e Fonseca i nomi
18 maggio 2021 09:15
Nazione, Gattuso resta in pole ma occhio alla Lazio. Resiste la pista estera per la Fiorentina
15 maggio 2021 13:05
Nazione, Gattuso sempre più probabile. L'unica alternativa valida è Marcelino del Bilbao
22 aprile 2021 11:35
Gazzetta, Iachini fino al 30 giugno. Poi, Sarri, Gattuso o Marcelino per la panchina della Fiorentina
24 marzo 2021 09:49
Marcelino: "Ho avuto qualche contatto con la Fiorentina a dicembre scorso"
17 marzo 2021 17:11
Gazzetta, Sarri è il sogno della Fiorentina. Spunta nuovamente Marcelino. Le alternative...
24 febbraio 2021 10:09
Gazzetta, Barone-Pradè avevano proposto Quique Setien ma Commisso ha scelto Iachini
31 luglio 2020 09:15
Schira: "Fiorentina? Contatti con Di Francesco, piace Marcelino. Chance conferma per Iachini"
29 luglio 2020 09:06
Nazione, tra Di Francesco, Giampaolo e Marcelino attenzione alla pista portoghese. Mister X in arrivo?
29 luglio 2020 08:23
Archivio