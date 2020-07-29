Nazione, tra Di Francesco, Giampaolo e Marcelino attenzione alla pista portoghese. Mister X in arrivo?

Questione allenatore ancora aperta in casa Fiorentina

Domenica Iachini potrebbe salutare la Fiorentina. La questione allenatore in casa viola è ancora aperta. Secondo La Nazione ci sono stati i primi colloqui con Eusebio Di Francesco, intricato da questo nuovo progetto, aspetta solo l'incontro finale. Sul tavolino di Commisso ci sono informazioni anche sulle qualità di Marco Giampaolo, Torino in pole ma l'idea Fiorentina lo stuzzica e non poco.

La Fiorentina però sta valutando anche una pista estera, come quella che portò a Paulo Sousa. Il mister X di Commisso potrebbe essere Marcelino, ma occhio alla pista portoghese.

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