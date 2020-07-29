Schira: "Fiorentina? Contatti con Di Francesco, piace Marcelino. Chance conferma per Iachini"
Chi ci sarà la prossima stagione sulla panchina viola?
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2020 09:06
Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, ha scritto in un tweet: "Continua il casting allenatore 20/21 in casa Fiorentina: contatti con Eusebio Di Francesco, lo corteggiano anche nella Liga e Marcelino, piace a Joe Barone. Stabili le quotazioni di Beppe Iachini che ha chance di conferma".
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