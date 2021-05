Tuttosport, panchina Fiorentina, Juric il piano B, resiste la pista estera: Ferreira, Marcelino e Fonseca i nomi

Rocco Commisso dovrà essere particolarmente convincente non solo sulla proposta economica ma soprattuto sui piani di rilancio e investimento. Perchè Rino Gattuso non piace solo ai viola. Così la Fiorentina prepara anche un piano B che chiama in causa Ivan Juric, già contattato l’estate scorsa prima che Commisso decidesse di riconfermare Iachini. Il club viola però non abbandona nemmeno la pista estera: Abel Ferreira del Palmeiras, Marcelino dell’Athletic Bilbao, Paulo Fonseca in uscita dalla Roma fra i nomi che circolano da tempo. Lo scrive Tuttosport.

