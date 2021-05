Gazzetta, Gattuso ha detto “no” alla Fiorentina. Resiste la pista estera, Marcelino in pole. Gli altri nomi…

Due anni di contratto a quasi due milioni netti a stagione. Gattuso non aveva fretta di decidere per due motivi: prima di tutto voleva restare concentrato sulla rincorsa Champions del suo Napoli e poi voleva capire meglio quali potevano essere le prospettive del progetto Fiorentina. Ieri il tecnico calabrese sembra essersi orientato verso un no. Una scelta comunicata subito ai dirigenti viola. Commisso spera ancora in un ripensamento.

La pista estera è nuovamente d’attualità. In particolare con Marcelino che costrutto un fantastico progetto a Bilbao. l’idea della Fiorentina è quella di affidare la squadra a un giochiate. Resta in piedi anche la pista Fonseca, in uscita dalla Roma, ma interessato a restare in Serie A, a più riprese i viola si sono stati visti offre Garcia. Sono stati proposti anche Tedesco. C’è la possibilità di riaprire un dialogo con Juric. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

