Nazione, Gattuso sempre più probabile. L’unica alternativa valida è Marcelino del Bilbao

La Nazione si focalizza sul prossimo allenatore della Fiorentina. Sarri è in contatto stretto con il Tottenham per il dopo Mourinho. Juric sarebbe entrato nelle grazie di De Laurentiis, il quale vorrebbe dargli la panchina del Napoli. De Zerbi può rinnovare con il Sassuolo, ma riscuote simpatie sia in casa Lazio, che in casa Roma. Al momento tutte le ipotesi portano a Gattuso. L’unica alternativa valida è Marcelino, attualmente in Spagna al Bilbao. Per quanto riguarda Fonseca, tecnico della Roma, nonostante la stima della società viola, il suo arrivo a Firenze è molto difficile.

LA FIORENTINA RESTA IN SILENZIO STAMPA ALMENO FINO ALLA JUVENTUS MA STOP AL RITIRO