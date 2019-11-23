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Maran: "I due gol subiti con la viola sono il segnale che se rallentiamo diventiamo normali e vulnerabili"

L'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato anche dei due gol subiti dalla Fiorentina in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce: "La sosta non deve spezzare il nostro ritm...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 novembre 2019 16:12
Maran: "I due gol subiti con la viola sono il segnale che se rallentiamo diventiamo normali e vulnerabili" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Maran
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Maran
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L'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato anche dei due gol subiti dalla Fiorentina in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce: "La sosta non deve spezzare il nostro ritmo di gioco, chi è rimasto ad Assemini ha potuto lavorare bene. Sono partite come quella con il Lecce che devono darci continuità. Le neopromosse hanno una marcia in più e noi non possiamo permetterci di fare un centimetro in meno. I due gol subiti contro la Fiorentina sono il segnale che se rallentiamo diventiamo normali e vulnerabili. Mai abbassare la guardia".

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