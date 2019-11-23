Maran: "I due gol subiti con la viola sono il segnale che se rallentiamo diventiamo normali e vulnerabili"

L'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato anche dei due gol subiti dalla Fiorentina in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce: "La sosta non deve spezzare il nostro ritm...

L'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato anche dei due gol subiti dalla Fiorentina in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce: "La sosta non deve spezzare il nostro ritmo di gioco, chi è rimasto ad Assemini ha potuto lavorare bene. Sono partite come quella con il Lecce che devono darci continuità. Le neopromosse hanno una marcia in più e noi non possiamo permetterci di fare un centimetro in meno. I due gol subiti contro la Fiorentina sono il segnale che se rallentiamo diventiamo normali e vulnerabili. Mai abbassare la guardia".