Parte male l'avventura di Tomovic al Chievo. Maran lo boccia e lo manda in panchina. Stesso destino per Bernardeschi
Subito panchina per Nenad Tomovic al Chievo. Titolari ci sono Gobbi, Dainelli, Gamberini e Cacciatore nella formazione clivense
A cura di Redazione Labaroviola
09 settembre 2017 18:18
Anticipo di serie A tra Juventus e Chievo Verona. Esordio non da ricordare per Tomovic che viene rilegato subito in panchina nella formazione clivense. Stesso destino per Bernardeschi che ancora non trova spazio tra i titolari. Queste le due formazioni:
Juventus: Szczesny; Lichtsteiner, Rugani, Benatia, Asamoah; Matuidi, Pjanic, Sturaro; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.
Chievo: Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Inglese.