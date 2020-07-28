Radio Bruno, Maran piace molto al presidente Commisso
L'ex allenatore del Cagliari Maran potrebbe sostituire Iachini sulla panchina viola.
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2020 15:29
Secondo quanto riferisce, Radio Bruno Toscana, la società viola sta seguendo il mister Rolando Maran, esonerato durante la stagione dal Cagliari per le troppe sconfitte subite. Piace molto al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che lo seguiva anche l'estate scorsa per il carattere e metodi di gioco. Ma il club scelse di far restare l'aeroplanino Vincenzo Montella.