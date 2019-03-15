Maran: “Vittoria meritata, siamo dei pazzi. Terracciano avrebbe dovuto toccarla sul tiro di Cigarini...”

Queste le parole di Maran a Sky nel post partita: “Siamo dei pazzi nel senso buono del termine. Una bella vittoria, meritata e giocata con grande intensità. Giocare così con la Fiorentina non è facile...

Queste le parole di Maran a Sky nel post partita:

“Siamo dei pazzi nel senso buono del termine. Una bella vittoria, meritata e giocata con grande intensità. Giocare così con la Fiorentina non è facile, la squadra ha sempre attaccato con grande cuore e lucidità. Tre punti che ci fanno crescere. Abbiamo pagato i tanti infortuni, abbiamo grandi convinzioni per dare continuità alle nostre prestazioni. Fuori casa siamo meno prestazionali, ma ci lavoriamo. Il gol annullato a Cigarini? Un peccato, doveva essere benevolo il portiere a toccarla (ride n.d.r). Barella? Oggi aveva anche un po’ di dolore, ha capacità di essere sempre vivo nel gioco. Può crescere ancora tanto”.