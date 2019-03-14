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Maran, ecco i convocati nella gara contro la viola alla Sardegna Arena…

Cagliari-Fiorentina, questi sonoi convocati del Mister Maran per la sfida contro la Fiorentina:Portieri: Aresti, Cragno, Rafael;Difensori: Cacciatore, Ceppitelli, Leverbe, Lykogiannis, Pellegrini, Pis...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 marzo 2019 14:15
Maran, ecco i convocati nella gara contro la viola alla Sardegna Arena… - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Maran
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Maran
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Cagliari-Fiorentina, questi sonoi convocati del Mister Maran per la sfida contro la Fiorentina:

Portieri: Aresti, Cragno, Rafael;
Difensori: Cacciatore, Ceppitelli, Leverbe, Lykogiannis, Pellegrini, Pisacane, Romagna, Srna;
Centrocampisti: Barella, Birsa, Cigarini, Deiola, Faragò, Ionita, Joao Pedro, Oliva, Padoin;
Attaccanti: Pavoletti, Thereau.

Fonte: cagliarinews24.com

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