Maran, ecco i convocati nella gara contro la viola alla Sardegna Arena…
Cagliari-Fiorentina, questi sonoi convocati del Mister Maran per la sfida contro la Fiorentina:Portieri: Aresti, Cragno, Rafael;Difensori: Cacciatore, Ceppitelli, Leverbe, Lykogiannis, Pellegrini, Pis...
A cura di Redazione Labaroviola
14 marzo 2019 14:15
Cagliari-Fiorentina, questi sonoi convocati del Mister Maran per la sfida contro la Fiorentina:
Portieri: Aresti, Cragno, Rafael;
Difensori: Cacciatore, Ceppitelli, Leverbe, Lykogiannis, Pellegrini, Pisacane, Romagna, Srna;
Centrocampisti: Barella, Birsa, Cigarini, Deiola, Faragò, Ionita, Joao Pedro, Oliva, Padoin;
Attaccanti: Pavoletti, Thereau.
Fonte: cagliarinews24.com