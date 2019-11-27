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LA FIORENTINA È UNA DELLE PRETENDENTI PER MARAN, ALLENATORE DEL CAGLIARI

Rolando Maran è uno degli allenatori in rampa di lancio grazie al cammino del suo Cagliari. Possibile però che qualcuno possa bussare alla porta del tecnico in vista del prossimo anno. Lazio e Fiorent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 novembre 2019 11:25
LA FIORENTINA È UNA DELLE PRETENDENTI PER MARAN, ALLENATORE DEL CAGLIARI - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Maran
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Maran
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Rolando Maran è uno degli allenatori in rampa di lancio grazie al cammino del suo Cagliari. Possibile però che qualcuno possa bussare alla porta del tecnico in vista del prossimo anno. Lazio e Fiorentina due possibili pretendenti per l’allenatore ex Chievo. E intanto i rossoblù studiano Fabio Liverani, tecnico del Lecce che sta disputando un buon campionato. Inevitabile che a fine stagione le strade di Liverani e del Lecce si separino, al di là di come finirà la stagione. E se le sirene attorno a Maran dovessero farsi convincenti nel corso dei prossimi mesi, per il Cagliari Fabio Liverani diventerebbe più di un’idea...

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