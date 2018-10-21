Maran: "Pareggio meritatissimo, noi i primi a far punti a Firenze"

L'allenatore del Cagliari Rolando Maran ha così commentato il pareggio dei suoi a Firenze:"Siamo stati bravi a interpretarla come avevamo lavorato in settimana. Sempre a dare pressione, senza abbassar...

L'allenatore del Cagliari Rolando Maran ha così commentato il pareggio dei suoi a Firenze:

"Siamo stati bravi a interpretarla come avevamo lavorato in settimana. Sempre a dare pressione, senza abbassarsi mai. Il vento ci ha dato qualche problema, siamo andati sotto, ma abbiamo avuto la forza di pareggiare e con Joao Pedro potevamo anche vincere. Portiamo a casa un pareggio meritatissimo. Nessuno a Firenze era riuscito a portare a casa da punti da Firenze, se continuiamo così possiamo fare solo bene. Pavoletti aveva voglia di entrare e anche oggi si è dimostrato di essere sempre pronto. Sono contento per lui. Dobbiamo continuare così, crescere senza accontentarsi mai. Barella sta migliorando molto".