Maran: “La Fiorentina con Vanoli è in buone mani, è difficile dire perché le cose non stiano funzionando”

Rolando Maran, ex allenatore di Brescia, Cagliari e Genoa, ha parlato a RadioFirenzeViola analizzando la squadra e la sua posizione in classifica, queste sono le sue parole: “Ci si aspettava questo campionato, a parte qualche sorpresa come la Fiorentina, ma ci sono bagarre in coda e davanti anche se l’Inter ha una marcia in più per lo scudetto”.

Sulla lotta salvezza: “La classifica dà delle risposte ben visibili, con Verona e Pisa rimaste distaccate anche se possono trovare lo sprint giusto. La Fiorentina stranamente è lì dopo tanto tempo perciò deve risolvere qualche problema ma può competere con le altre davanti. Il gruppo in corsa per la salvezza, viola a parte per un’annata storta, è quello”.

Sui gol subiti in momenti critici: “Determinate situazioni si creano più per fobia, nelle squadre con problematiche. Se ti succede fin dall’inizio, te lo porti dietro e va a incidere sulla testa dei giocatori; è un aspetto mentale che va ad infierire su una squadra, poi i gol si possono prendere in tanti modi, gli allenatori Pioli e Vanoli sono bravi a lavorare anche sui dettagli ma in certi momenti le cose non vengono gestite con tranquillità”.

Su un possibile sostituto dell’allenatore: “Ho rispetto per i due colleghi per entrare in questi discorsi. Tra l’altro un allenatore che non ha la squadra sotto mano non può avere la stessa percezione di chi ci lavora tutti i giorni. Come mai Vanoli non ha inciso? Dall’inizio la squadra non è riuscita ad avere delle prestazioni all’altezza, credo che la Fiorentina però sia in buone mani ed è difficile dire perché le cose non abbiano o non stiano funzionando”