Rolando Maran sicuro: "Con lo spirito giusto avremo la meglio sulla Fiorentina"

Le parole di Maran alla vigilia di Cagliari-Fiorentina.

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato a Rai Sport della partita con la Fiorentina: "Stiamo lavorando in un clima di entusiasmo, che cercheremo noi stessi di alimentare. La Fiorentina ha una rosa competitiva ed è in forma, mi aspetto quindi una gara tra due compagini che faranno un gioco propositivo. Con lo spirito giusto credo però che riusciremo ad avere la meglio sulla Fiorentina".