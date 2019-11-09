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Rolando Maran sicuro: "Con lo spirito giusto avremo la meglio sulla Fiorentina"

Le parole di Maran alla vigilia di Cagliari-Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2019 13:32
Rolando Maran sicuro: "Con lo spirito giusto avremo la meglio sulla Fiorentina" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Maran
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Maran
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Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato a Rai Sport della partita con la Fiorentina: "Stiamo lavorando in un clima di entusiasmo, che cercheremo noi stessi di alimentare. La Fiorentina ha una rosa competitiva ed è in forma, mi aspetto quindi una gara tra due compagini che faranno un gioco propositivo. Con lo spirito giusto credo però che riusciremo ad avere la meglio sulla Fiorentina".

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