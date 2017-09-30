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Maran: ''I punti della viola non rispecchiano il suo valore. Io accostato alla Fiorentina in estate, ma...''

Il tecnico del Chievo Verona, Rolando Maran, ha parlato di Fiorentina nella conferenza che precede il match del Bentegodi: "Sappiamo che contro squadre così forti dobbiamo giocare al massimo. I punti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2017 17:07
Maran: ''I punti della viola non rispecchiano il suo valore. Io accostato alla Fiorentina in estate, ma...'' -
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Il tecnico del Chievo Verona, Rolando Maran, ha parlato di Fiorentina nella conferenza che precede il match del Bentegodi: "Sappiamo che contro squadre così forti dobbiamo giocare al massimo. I punti che hanno in campionato non rispecchiano il loro vero valore. Il mio nome accostato alla viola? Sì, in estate è successo, ma sono felice al Chievo".

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