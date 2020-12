Maran: “Sofferto poco nel primo tempo, c’è tanta rabbia. Potevamo vincerla noi”

Queste le parole di Rolando Maran al termine di Fiorentina-Genoa terminata 1-1:

“Sono contento per la compattezza di squadra, abbiamo sofferto poco nel primo tempo, abbiamo fatto gol sfiorando il secondo con la possibilità di chiuderla, una beffa aver subito il pareggio per come si era messa. Segnali positivi? Si riparte da qui, era il primo passo per tornare ad essere solidi per poter vendere cara la pelle contro tutti quanti. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, dobbiamo scrollarci subito di dosso questo gol subito. Delusione? Rabbia più che delusione, avevamo bisogno come il pane della vittoria, dobbiamo prendere gli aspetti positivi e andare avanti. Pjaca e Destro? Fondamentale avere soluzioni, piano piano stanno recuperando gli infortunati così da avere possibilità di scelta”.

LEGGI ANCHE: PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC E BORJA DA HORROR. MILENKOVIC E DRAGOWSKI SALVANO LA BARACCA DI PRANDELLI