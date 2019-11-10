Maran: "Fiorentina squadra difficile da affrontare, sembrava tutto semplice ma..."
Dopo la vittoria 5-2 ha parlato a Dazn il tecnico del Cagliari Rolando Maran: "Stupito? Le più rosee previsioni non ci portavano comunque così in alto. Con il lavoro settimanale siamo feroci e dobbiam...
A cura di Redazione Labaroviola
10 novembre 2019 15:37
Dopo la vittoria 5-2 ha parlato a Dazn il tecnico del Cagliari Rolando Maran: "Stupito? Le più rosee previsioni non ci portavano comunque così in alto. Con il lavoro settimanale siamo feroci e dobbiamo esserlo ancora di più, questo campionato è una sfida per noi stessi. Oggi sembrava tutto semplice ma la Fiorentina è una squadra difficile da affrontare".