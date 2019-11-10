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Maran: "Fiorentina squadra difficile da affrontare, sembrava tutto semplice ma..."

Dopo la vittoria 5-2 ha parlato a Dazn il tecnico del Cagliari Rolando Maran: "Stupito? Le più rosee previsioni non ci portavano comunque così in alto. Con il lavoro settimanale siamo feroci e dobbiam...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2019 15:37
Maran: "Fiorentina squadra difficile da affrontare, sembrava tutto semplice ma..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Maran
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Maran
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Dopo la vittoria 5-2 ha parlato a Dazn il tecnico del Cagliari Rolando Maran: "Stupito? Le più rosee previsioni non ci portavano comunque così in alto. Con il lavoro settimanale siamo feroci e dobbiamo esserlo ancora di più, questo campionato è una sfida per noi stessi.  Oggi sembrava tutto semplice ma la Fiorentina è una squadra difficile da affrontare".

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