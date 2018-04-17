Buffon andrà al mondiale in Russia...da un'altra porta. Gigi testimonial di una compagnia aerea ...
Come ricorda La Stampa oggi in edicola, il capitano della Juventus Gianluigi Buffon si è, di fatto, "ripreso" il Mondiale grazie al suo ruolo di uomo immagine di una linea aerea, la S7 Airlines, per u...
A cura di Redazione Labaroviola
17 aprile 2018 11:49
Come ricorda La Stampa oggi in edicola, il capitano della Juventus Gianluigi Buffon si è, di fatto, "ripreso" il Mondiale grazie al suo ruolo di uomo immagine di una linea aerea, la S7 Airlines, per una nuova campagna pubblicitaria realizzata proprio per la kermesse della prossima estate. Sempre come testimonial Buffon volerà ad inizio giugno in Cina ospite del Ministro della Cultura della Repubblica Popolare in qualità di simbolo per la promozione del calcio italiano nel paese asiatico.