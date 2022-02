Dalla Russia: “La Fiorentina pagherà tutto l’ingaggio a Kokorin, non accetta trattativa per rescindere”

L’ex presidentessa della Lokomotiv Mosca, Olga Smorodskaya ha parlato dell’attaccante della Fiorentina Kokorin ai microfoni di Soccer.ru: “In Italia Kokorin non è riuscito ad imporsi perché il suo livello è insufficiente, gioca male. Cosa deve fare la Fiorentina? Il club deve pagare al giocatore l’intero importo dell’ingaggio prima della scadenza del contratto per rescindere. Non c’è nessun altro modo. Puoi provare a negoziare, ma da quanto ho capito, non c’è spazio per una trattativa. Penso che la sua carriera sia finita, sarà molto difficile far rivivere il Kokorin del passato. Io sicuramente non lo comprerei”.

PIATEK HA PARLATO DELLA SUA ESPERIENZA A FIRENZE