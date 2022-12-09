Ex allenatore Kokorin sicuro: "Era fortissimo, non fosse stato arrestato sarebbe al Barcellona"

Kokorin è stato uno degli oggetti misteriosi della Fiorentina negli ultimi anni, adesso è in prestito nel campionato cipriota

Miodrag Bozovic ex allenatore del viola in prestito Aleksandr Kokorin ha parlato a Arena Sport. Queste le sue parole sul giocatore di proprietà della Fiorentina: “Pensavo che Kokorin avrebbe giocato per il Barcellona. L’attaccante russo è uno dei calciatori più talentuosi con cui ho lavorato. Nel 2018, quando insieme a Pavel Mamaev ha picchiato diverse persone ed è andato in prigione, ha compromesso la sua carriera. Quel giorno Koko ha rovinato la sua storia calcistica”.

ACCARDI NON D'ACCORDO CON AMRABAT

https://www.labaroviola.com/accardi-amrabat-ha-rifiutato-il-napoli-per-la-fiorentina-non-si-puo-rifiutare-la-squadra-di-maradona/195209/