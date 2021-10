“La Fiorentina in Russia è diventata una barzelletta per Kokorin. Giocatore finito da tanto”

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato Giorgio Kudinov, giornalista corrispondente in Russia per la Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sul giocatore russo della Fiorentina, vale a dire Kokorin:

“Mi dispiace per la Fiorentina, perché ha una storia importante ed è un club di valore, ma devo ammettervi che la Fiorentina in questo momento in Russia è diventata una barzelletta, non so come si faccia a parlare di lui seriamente. L’intermediario che lo ha proposto alla Fiorentina ha preso in giro tutti. Kokorin da quando è finito allo Spartak Mosca è sparito come calciatore. In Russia ancora non ci si spiega come mai un club come la Fiorentina possa averlo preso, è un giocatore finito. In patria lo considerano come un giocatore cinquantenne, quando si fa il suo nome si dicono le barzellette. Non vedo l’ora finisca tutta questa storia poiché cosi facendo si scredita tutto il calcio russo e i giocatori che provengono da qui”

