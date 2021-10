Quando torna Castrovilli? Italiano potrebbe portarlo in panchina contro il Venezia

Gaetano Castrovilli sta recuperando in questa sosta Nazionali dopo la tremenda botta con il palo durante Genoa-Fiorentina. Il centrocampista della Viola sta lavorando ancora a parte e aspetta il via libera dei medici viola per tornare a lavorare in gruppo. Il rientro è fissato, per il momento, nella prossima settimana. Come riportato da fantacalcio.it, Gaetano Castrovilli sembra essere ad un passo dal ritorno in campo con la maglia della Fiorentina. Il calciatore non ha ancora iniziato a lavorare in gruppo, dalla prossima settimana potrebbe esserci il via libera dei medici dopo gli ultimi controlli. Il numero 10 viola spera di esserci, quindi, nella prossima sfida di Serie A contro il Venezia al Penzo (posticipo del lunedì dell’8a giornata di Serie A). Stando alle ultime indiscrezioni, però, Castrovilli sarà al massimo convocato e portato in panchina da mister Italiano.

