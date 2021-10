TMW, trattativa in corso tra la Fiorentina e Sottil per il rinnovo, contratto scade nel 2024

In casa Fiorentina c’è soddisfazione per quel che riguarda il ritorno in rosa di Riccardo Sottil dopo la stagione al Cagliari. Tanto che, secondo le ultime raccolte da TMW, la società viola sta intensificando i contatti col suo entourage per quanto riguarda il prolungamento del contratto in scadenza nel 2024. La prossima settimana sono previsti nuovi contatti, probabilmente decisivi, col classe ’99 che è sempre più vicino a legare ulteriormente il proprio futuro alla Fiorentina.

