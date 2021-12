“Kokorin è una scimmia di circo, giocatore inutile, pensa ai soldi, si sta mettendo in imbarazzo”

Il futuro di Aleksandr Kokorin con la maglia della Fiorentina è ormai segnato. L’attaccante russo, arrivato a gennaio del 2021 per rinforzare la squadra viola, è da considerarsi una vera scommessa sbagliata da parte del ds Pradé. Dopo solo un anno le strade di Kokorin e la Fiorentina si dovrebbero inevitabilmente dividere. Era stato pagato 4,5 milioni di euro solamente 11 mesi fa e che ha un contratto di tre anni, con opzione per il quarto, a 1,8 milioni netti annui. Davvero tanto per un giocatore che è stato a disposizione solamente in 23 occasioni ed ha totalizzato 9 presenze.

Un’apparizione da titolare in Coppa Italia, e 195 minuti sul terreno di gioco con 0 gol e due cartellini gialli rimediati. Ma se Firenze e la Fiorentina non si aspettavano un rendimento simile, c’è chi in Russia era sicurissimo delle capacità del giocatore. Kokorin è sempre stato al centro di vicende lontane dal calcio giocato, ma a prescindere da questo, il suo modo di giocare non è mai sembrato essere degno di palcoscenici di spessore come può essere la Serie A. L’ex presidente dello Spartak Mosca, Andrei Chervichenko, ha parlato di Kokorin in un’intervista rilasciata a Sport24.

Chervichenko è netto e senza peli sulla lingua, parla dell’attaccante della Fiorentina come di uno dei giocatori più incompleti del mondo del calcio: “Gli italiani non sapevano chi stavano comprando, ma nel nostro Paese tutti sanno da tempo tutto di Kokorin – ha tuonato l’ex presidente – Può solo divertire qualcuno, essere una scimmia da circo. I tifosi della Fiorentina contano quante volte tocca il pallone durante la partita. Deve smetterla di mettersi in imbarazzo e finire con il calcio”.

Parole durissime che vanno però in controtendenza rispetto ai tanti che invece in Italia hanno sempre pensato che Kokorin potesse essere una valida alternativa a Vlahovic. Mancini, Capello e Cinquini hanno spesso usato parole molto positive nei confronti di un giocatore che secondo loro aveva solo bisogno di ritrovarsi:

“Kokorin non ha iniziato a giocare in sostanza, tutti tranne lui hanno giocato per lui. Ha solo firmato contratti e ricevuto denaro, è il calciatore più inutile del mondo”. Il Khimki aveva espresso la volontà di puntare su di lui già in questo mercato di gennaio. Russia, Qatar ed Emirati Arabi, sono queste le destinazioni più quotate per Kokorin in questo mercato invernale. Non secondo Chervichenko: “Questa persona è interessata solo ai soldi e il Khimki non potrà offrirgli quanto paga la Fiorentina. Pertanto in caso di risoluzione del contratto con la Fiorentina, ci sono solo due opzioni: o terminare la carriera, o giocare nel Khimki per soldi assolutamente ridicoli e fare il pagliaccio per i tifosi”. Lo riporta Fanpage.it

