Presidente PSG attacca la Juve: "La gente muore in Ucraina e c'è chi pensa alla Superlega"

È un Al-Khelaifi duro e incisivo quello che, ai microfoni della BBC, ha sferrato un nuovo j’accuse ai promotori della Superlega, tra cui anche l'italiana Juventus: “La gente muore in Ucraina e c’è gen...

È un Al-Khelaifi duro e incisivo quello che, ai microfoni della BBC, ha sferrato un nuovo j’accuse ai promotori della Superlega, tra cui anche l'italiana Juventus: “La gente muore in Ucraina e c’è gente che ancora parla di Superlega? Quando si parla di ESL o non ESL, odio dire Superlega, si parla di tre club. Sanno che non c’è possibilità. La gente sta morendo in Ucraina e non ha un posto dove dormire, e stiamo litigando per la Superlega?". Lo riporta AlfedoPedulla.com

LA FRECCIATA DI IGOR

https://www.labaroviola.com/igor-che-frecciata-a-vlahovic-rinnovo-non-sono-quel-calciatore-che-dice-di-firmare-e-poi-non-lo-fa/170784/