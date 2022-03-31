Igor che frecciata a Vlahovic: "Rinnovo? Non sono quel calciatore che dice di firmare e poi non lo fa"

Quando gli è stato chiesto del rinnovo Igor non ha voluto mancare di tirare una frecciatina (senza citarlo) a Vlahovic

Il difensore della Fiorentina Igor a Stadio ha parlato anche del rinnovo e della sfida alla Juventus. Queste le sue parole:

Rinnoverai il contratto con la Fiorentina?

“Io non sono quel calciatore che dice di essere pronto a firmare e poi invece non lo fa, io sono solo grato di essere qui. Poi, se mi proporranno di allungare questa mia avventura ne parleremo. Quello che mi sento di dire che io qui sono molto, molto felice. Questa è una famiglia”.

BATISTUTA FINISCE NEI GUAI COL FISCO IN ARGENTINA

https://www.labaroviola.com/dallargentina-batistuta-non-paga-32-milioni-di-euro-di-tasse-e-il-governo-gli-congela-tutti-i-beni/170778/