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Igor che frecciata a Vlahovic: "Rinnovo? Non sono quel calciatore che dice di firmare e poi non lo fa"

Quando gli è stato chiesto del rinnovo Igor non ha voluto mancare di tirare una frecciatina (senza citarlo) a Vlahovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2022 12:17
Igor che frecciata a Vlahovic: "Rinnovo? Non sono quel calciatore che dice di firmare e poi non lo fa" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il difensore della Fiorentina Igor a Stadio ha parlato anche del rinnovo e della sfida alla Juventus. Queste le sue parole:

Rinnoverai il contratto con la Fiorentina?

“Io non sono quel calciatore che dice di essere pronto a firmare e poi invece non lo fa, io sono solo grato di essere qui. Poi, se mi proporranno di allungare questa mia avventura ne parleremo. Quello che mi sento di dire che io qui sono molto, molto felice. Questa è una famiglia”.

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