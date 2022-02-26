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Il governo italiano in soccorso di De Zerbi, in macchina fino alla Polonia, poi il ritorno in Italia

Continuano a esplodere bombe in Ucraina, con la Russia che continua ad attaccare. L'allenatore dello Shakhtar De Zerbi pronto a tornare in Italia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2022 16:49
Il governo italiano in soccorso di De Zerbi, in macchina fino alla Polonia, poi il ritorno in Italia -
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Il governo italiano in soccorso di De Zerbi, in macchina fino alla Polonia, poi il ritorno in Italia

Dopo gli appelli delle scorse ore, i giocatori brasiliani dello Shakhtar Donetsk stanno finalmente per lasciare l'Ucraina. Il gruppo, secondo Sportitalia, è infatti diretto in treno verso la Polonia da dove poi partirà per far rientro in Brasile. Diversa la situazione di Roberto De Zerbi e del suo staff: il gruppo italiano aspetta l'ok definitivo dell'ambasciata, che potrebbe arrivare nelle prossime ore, per partire in auto verso la Polonia o la Romania. Lì De Zerbi e i suoi collaboratori si fermeranno qualche giorno per poi raggiungere finalmente l'Italia. Lo riporta TMW

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