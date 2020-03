Anche l’attuale presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha voluto ricordare Davide Astori nel secondo anniversario della sua scomparsa: “Parliamo – ha detto intervistato da Tmw – di uno dei giocatori più forti della mia gestione al Cagliari. Era un giocatore speciale dentro e fuori dal campo, gli volevo bene. Adesso prego per lui tutte le sere”. Poi un aneddoto sull’uomo: “Davide aveva la possibilità di andare in Russia, dove avrebbe guadagnato molto di più. Scelse di rimanere a Cagliari perché per lui contavano altre cose: era una persona con principi sani”.