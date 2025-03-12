L'Atalanta perde Cuadrado per infortunio: c'è lesione muscolare. È in dubbio per la Fiorentina

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro il Napoli. Sono arrivati gli esiti degli esami per Juan Cuadrado, infortunato durante la partita contro la Juventus. Come si legge d...

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro il Napoli. Sono arrivati gli esiti degli esami per Juan Cuadrado, infortunato durante la partita contro la Juventus. Come si legge dal comunicato del club nerazzurro si tratta di una lesione di primo grado della fascia del muscolo bicipite femorale destro. Dunque, il colombiano salterà sicuramente la prossima partita di campionato contro l'Inter e lavorerà durante la sosta per tornare a disposizione di Gasperini alla ripresa, quando l'Atalanta affronterà la Fiorentina in trasferta il 30 marzo. Sarà necessario attendere le prossime settimane per capire se riuscirà a essere disponibile per quel match.