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Una buona notizia per la Fiorentina: Retegui e Cuadrado non ci saranno a Firenze. Niente recupero

Domenica si scontreranno allo stadio Franchi la Fiorentina e l'Atalanta. La squadra di Gasperini dovrà fare a meno di Retegui e Cuadrado

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2025 20:29
Una buona notizia per la Fiorentina: Retegui e Cuadrado non ci saranno a Firenze. Niente recupero -
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Dopo la pausa delle nazionali di marzo, si avvicina la ripresa della Serie A. Le squadre sono infatti al lavoro per preparare l’ultima parte di stagione, con 9 giornate in programma prima della fine del campionato.

L’Atalanta di Gasperini, nello specifico, nel prossimo turno sarà impegnata a Firenze contro la Fiorentina, ma dovrà fare a meno di due calciatori molto importanti. I due assenti saranno Retegui e Cuadrado: troppo elevato il rischio di ricadute per entrambi. Il rientro è previsto per il 6 aprile, quando la Dea sfiderà la Lazio. Questa è la speranza dello staff nerazzurro. Nell’allenamento di oggi, 26 marzo, Kossounou e lo stesso Cuadrado hanno svolto lavoro individuale in campo. Lavoro parziale in gruppo invece per Sulemana.

I calciatori tornati a Zingonia dalle nazionali
Terapie per Retegui, Posch, Scalvini e Scamacca. Ha fatto lo stesso Palestra, in attesa di accertamenti strumentali. Per quanto riguarda i nazionali, oggi sono rientrati a Zingonia Kolasinac (che ha giocato con la Bosnia) e Hien (in campo con la Svezia).

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