Cerruti su Pioli:"Se i calciatori in campo sbagliano i gol, la colpa è più loro che del tecnico"

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport,Alberto Cerruti é intervenuto nel 'Live Show' di RMC Sport."La Juventus ha meritato la vittoria, anche se il 3-0 finale è troop per quanto visto in campo. La ...

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport,

Alberto Cerruti é intervenuto nel 'Live Show' di RMC Sport.

"La Juventus ha meritato la vittoria, anche se il 3-0 finale è troop per quanto visto in campo. La Fiorentina è in grande difficoltà". Questo il pensiero sulla vittoria dei bianconeri a Firenze dell'opinionista si è poi soffermato anche sulle ultime prestazioni di Chiesa: "Quando uno è bravo lo è sempre, a prescindere dai compagni che lo circondano. Chiesa sta vivendo un momento no, così come tutta la Fiorentina. E' un problema che riguarda tanti giocatori viola, come Simeone. In questo caso ci vuole molta calma e pazienza". Pioli ha qualche responsabilità? "Sì, gli allenatori sono sempre responsabili anche se poi la differenza in campo la devono fare i giocatori. Se i calciatori in campo sbagliano i gol, la colpa è più loro che del tecnico". Allegri ha schierato Cuadrado nei tre di centrocampo oggi, mossa indovinata.... "Tutti dicono che è facile vincere con la Juventus, ma Allegri è un grande allenatore: soltanto i grandi tecnici riescono a cambiare ruolo ai giocatori. Sarebbe molto semplice farli giocare nei loro ruoli, lui invece ha sempre dimostrato di avere idee tattiche diverse e di conoscere la rosa a disposizione, penso per esempio anche a Pjanic regista". Un commento sulle scritte vergognose a Firenze? "È la vera sconfitta di oggi, più grave del 3-0 del Franchi. La Fiorentina ha già preso le distanze, ma bisognerebbe cercare i responsabili. Non è sufficiente eliminare le scritte, credo che anche i giocatori debbano far capire la gravità di tutto ciò: loro hanno grande influenza sui tifosi, possono fare qualcosa. Non basta sospendere le partite e allargo il discorso a tutta Italia, anche facendo riferimento ai cori che sentiamo ogni weekend".