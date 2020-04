Il giorno del ricordo di Andrea Fortunato ha portato anche una piccola gaffe in casa Juventus. Juan Cuadrado ha postato un commento sotto il ricordo del terzino scomparso 25 anni fa. “Grande Adrien Rabiot, ma sei tuuuuuuu!” il commento postato da Cuadrado in perfetta buona fede.

Appena si è reso conto che il post non era dei più opportuni, al di là della somiglianza fisica di Rabiot e Fortunato, Cuadrado si è subito scusato: “Ho visto la foto, senza leggere il commento. E mi e sembrato di vedere Rabiot. Scusate”.

Gazzetta