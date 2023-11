Valcareggi: “La Fiorentina deve ancora trovare un esterno forte come Chiesa e Cuadrado. Sottil cresca”

Furio Valcareggi, intermediario di mercato legato alle vicende della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

“Mi è piaciuto il discorso dei tifosi fatto alla squadra al Viola Park, come si faceva ai campini tanti anni fa. Mi domando perchè in Curva Fiesole non ci sia più la bandiera di Antognoni, non so se fosse iniziativa di un singolo o di un gruppo organizzato. Milenkovic? Non è vero che non lo ha voluto nessuno, lo volevano in tanti, l’hanno tenuto ed è stata anche una bella mossa di mercato, a volte il mercato si fa bene anche tenendo quelli bravi.

Contro la Lazio ha giocato male, ma in quel frangente del rigore, l’area di rigore è una tonnara, è giusto che tenga la mano sul diretto marcatore, lo deve sentire, quella è sfortuna, chi ha giocato a calcio lo sa, in area deve tenere sempre il contatto con il marcatore, se lo vendi prendi tanti soldi. Io lo venderei perchè un difensore si rimpiazza facilmente e prendi tanti soldi, vedi Gatti con la Juventus cosa sta facendo. La Fiorentina è piena di esempi di difensori che non erano eccezionali ma che hanno fatto benissimo, vedi Firicano, Repka e Pierini.

Non so che margini di crescita abbia Sottil, ha avuto tanto tempo, deve risolvere lui il problema, ci deve dimostrare di essere bravo. La Fiorentina deve ancora trovare un esterno forte come Chiesa e Cuadrado, Nico è bravo ma non alla loro altezza. Mi piace il modo di fare di Italiano, tiene sempre tutti sulla corda e tiene alta l’attenzione”

