Viviano ricorda: "Cuadrado è un tuffatore, a Firenze gli dicevo che era furbo come un napoletano"
Viviano parla e racconta un'interessante retroscena su Cuadrado, compagno di squadra alla Fiorentina e adesso giocatore della Juventus
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2022 19:25
Emiliano Viviano tifoso viola, oggi portiere del Karagumruk ed ex Fiorentina nel 2012/2013, è stato intervistato durante la trasmissione Offside-Terzo Tempo su Twitch. Questo un piccolo estratto delle sue parole, in riferimento al suo ex compagno di squadra (oggi alla Juventus) Juan Cuadrado: “È sempre stato un tuffatore, io lo prendevo in giro a Firenze dicendogli che era furbo come un napoletano!” conclude Viviano.
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