Graziani contro Cuadrado: “Ma fatti gli affari tuoi, uno è stato espulso e tu gli vai a rompere le scatole”

L’ex giocatore della Fiorentina e campione del Mondo, Ciccio Graziani, ha parlato di quello che è accaduto ieri alla fine di Juventus-Inter, queste le sue parole a Radio Bruno:

“Cuadrado ti fa venire un nervoso, ma fatti gli affari tuoi, è stato espulso un giocatore e tu vai a rompergli le scatole, ma fatti gli affari tuoi, alcune cose sono davvero ingiustificabili, penso che ieri abbiano perso la testa alla fine di Juventus-Inter. A Lukaku dico che non sempre bisogna rispondere alle provocazioni, io stesso ho subito insulti in tantissimi stadi ma sono stato sempre zitto e non ho reagito. Noi protagonisti abbiamo sempre torto”

