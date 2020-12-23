Labaro Viola

Per Cuadrado è un incubo: "Una partita che vorrei dimenticare, deluso dalla sconfitta e dalla squadra in dieci"

Non è stata una serata semplice per Juan Cuadrado, con un suo bruttissimo fallo ha lasciato la Juventus in dieci uomini per 80 minuti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2020 18:36
Per Cuadrado è un incubo: "Una partita che vorrei dimenticare, deluso dalla sconfitta e dalla squadra in dieci" -
Social
Fiorentina
Juventus
Cuadrado
Instagram
Condividi

Per Cuadrado è un incubo: "Una partita che vorrei dimenticare, deluso dalla sconfitta e dalla squadra in dieci"

Ieri sera, protagonista in negativo della partita tra Juventus e Fiorentina è stato indubbiamente Juan Cuadrado, espulso dopo il vantaggio viola di Vlahovic per rosso diretto dopo un fallaccio su Castrovilli.

Il numero 16 juventino, che ha vestito anche la maglia viola, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha rivelato che è molto dispiaciuto per aver lasciato la squadra in inferiorità numerica: "Quando si è professionosta ci sono delle partite che si vorrebbero dimenticare, ieri è una di queste. Sono molto deluso per aver lasciato la squadra in dieci e per la sconfitta, però ho fede che il domani sarà migliore", ha scritto Cuadrado. Ecco il posto del calciatore colombiano

Per Cuadrado è un incubo: "Una partita che vorrei dimenticare, deluso dalla sconfitta e dalla squadra in dieci"

LA JUVENTUS FACEVA LA MORALE A COMMISSO MA NEDVED HA FATTO PEGGIO. ESPULSIONE DI BORJA C'ERA, I DUE RIGORI NO

https://www.labaroviola.com/da-casa-juve-morale-a-commisso-ma-nedved-fa-peggio-manca-rosso-a-borja-i-rigori-non-ci-sono/125057/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok