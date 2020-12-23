Per Cuadrado è un incubo: "Una partita che vorrei dimenticare, deluso dalla sconfitta e dalla squadra in dieci"

Non è stata una serata semplice per Juan Cuadrado, con un suo bruttissimo fallo ha lasciato la Juventus in dieci uomini per 80 minuti

Ieri sera, protagonista in negativo della partita tra Juventus e Fiorentina è stato indubbiamente Juan Cuadrado, espulso dopo il vantaggio viola di Vlahovic per rosso diretto dopo un fallaccio su Castrovilli.

Il numero 16 juventino, che ha vestito anche la maglia viola, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha rivelato che è molto dispiaciuto per aver lasciato la squadra in inferiorità numerica: "Quando si è professionosta ci sono delle partite che si vorrebbero dimenticare, ieri è una di queste. Sono molto deluso per aver lasciato la squadra in dieci e per la sconfitta, però ho fede che il domani sarà migliore", ha scritto Cuadrado. Ecco il posto del calciatore colombiano

LA JUVENTUS FACEVA LA MORALE A COMMISSO MA NEDVED HA FATTO PEGGIO. ESPULSIONE DI BORJA C'ERA, I DUE RIGORI NO

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