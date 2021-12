Calvarese: “Cuadrado difficile da arbitrare perchè troppo veloce. Vlahovic va tutelato dai falli duri”

Alla trasmissione 30′ minuto in onda su Italia 7 è intervenuto l’ex arbitro internazionale Giampaolo Calvarese. Questi i passaggi maggiormente significativi del suo intervento:

“Cuadrado? Devo essere sincero. Ci sono dei giocatori che sono molto difficili da arbitrare per la loro velocità, Cuadrado è uno di questi. E tante volte per questo non riesci ad interpretare l’episodio sempre al meglio. Mi viene in mente Giovinco. Era talmente rapido che avevo tanta difficoltà a prendere decisione giusta. Fiorentina? Ho grande stima di Commisso e di Barone. Mi hanno dato a livello sia umano che professionale. Ho un grandissimo ricordo e stima reciproca. Stanno facendo un ottimo lavoro su una piazza importante e difficile come Firenze. Vlahovic? E’ un campione. Lui, come Zaniolo vanno tutelati dai falli troppo duri. Vanno tutelati tutti quelli che partecipano allo spettacolo del calcio”

