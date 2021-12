Dal 10 gennaio solo i vaccinati con almeno due dosi e i guariti potranno giocare a calcio

Tante novità anche in campo sportivo nelle decisioni prese durante l’ultimo Consiglio dei Ministri che ha cancellato l’obbligo di quarantena per chi ha avuto contatti con un positivo ma ha già effettuato la terza dose.

La modifica più importante riguarda lo sport di base ed è un cambiamento non da poco: dal 10 gennaio chiunque voglia effettuare attività agonistica, anche all’aperto e dunque calcio compreso, avrà l’obbligo di green pass rafforzato. Dunque chi non ha effettuato almeno due dosi o ha passato la malattia non potrà giocare.

ALVAREZ MOLTO VICINO ALLO UNITED