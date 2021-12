Lo United è pronto a pagare la clausola di Alvarez, sfuma un sogno di mercato per la Fiorentina?

Accostato a diversi club di Serie A, tra i quali anche la Juventus, Julian Alvarez, bomber classe 2000 del River Plate e della nazionale argentina, potrebbe continuare la propria carriera in Inghilterra: stando a quanto riportato da “Radio Continental“, infatti, l’attaccante sarebbe molto vicino al Manchester United, club intenzionato a versare nelle casse del River i 20 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto di Alvarez. L’argentino, dunque, potrebbe sbarcare in Premier League già a partire da gennaio. Sfuma un sogno di mercato per la Fiorentina, con Burdisso che aveva seguito molto da vicino il giocatore.

