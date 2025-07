L’ex viola Juan Cuadrado è alla ricerca di una nuova squadra dopo l’annata trascorsa all’Atalanta. Secondo quanto riportato da TMW, l’esterno colombiano attualmente è svincolato e i suoi agenti si stanno muovendo per trovare una soluzione in vista della prossima stagione, lontano da Bergamo dove non è stato confermato. Sulle sue tracce ci sarebbero sia il Genoa che il Betis, pronte a formulare un’offerta al calciatore che arriverebbe a parametro zero.