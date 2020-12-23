Basile: "L'espulsione di Cuadrado ha svoltato la partita"

Basile ha parlato anche del mercato invernale.

Il giornalistaè intervenuto alla trasmissione di Radio Bruno e ha analizzato la prima vittoria di Prandelli dopo l'esonero di mister Iachini.

Queste le sue dichiarazioni: "A fine primo tempo ho pensato: anche se dovessimo perdere, abbiamo già visto molti miglioramenti. La svolta è stata l’espulsione di Cuadrado per il fallaccio su Castrovilli. Chiesa è rimasto in campo tutta la partita e la sua presenza ha stimolato i giocatori della Fiorentina. E per fortuna che Pirlo non ha messo Dybala in campo. L’uscita del colombiano è stata la chiave per noi perché è un giocatore incontenibile. Mercato? Mi aspetto un intervento importante. La vittoria di ieri abbia dato maggiore credito e potere a Prandelli. Il presidente Commisso non vuole farsi sbeffeggiare dagli altri. La Juve pensava di vincere in pantofole, è stata presuntuosa".

LEGGI LE DICHIARAZIONI DI GONZALO RODRIGUEZ

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